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Сирський: з початку цього року втрати РФ перевищили 100 тисяч військових

Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту.

Сирський: з початку цього року втрати РФ перевищили 100 тисяч військових
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Від початку цього року втрати РФ у війні проти України перевищили 100 тисяч військових.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб. Дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість!", — ідеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту.

  • За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони ліквідували 1400 російських військових. 
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