Сирський: з початку цього року втрати РФ перевищили 100 тисяч військових

Від початку цього року втрати РФ у війні проти України перевищили 100 тисяч військових.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб. Дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість!", — ідеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту.