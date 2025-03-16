Сирський: з початку цього року втрати РФ перевищили 100 тисяч військових

Від початку цього року втрати РФ у війні проти України перевищили 100 тисяч військових.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб. Дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість!", — ідеться у повідомленні.
Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту.
- За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони ліквідували 1400 російських військових.