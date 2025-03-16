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За добу ворожа армія атакувала три райони Харківщини, загинула людина, троє — постраждали

Під російськими обстрілами опинилися Ізюмський, Куп'янський і Богодухівський райони.

За добу ворожа армія атакувала три райони Харківщини, загинула людина, троє — постраждали
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби російська армія здійснила обстріли Ізюмського, Куп'янського та Богодухівського районів. Унаслідок російського терору одна людина загинула, четверо поранених.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під масованим обстрілом РФ опинився Ізюмський район Харківщини. У Балаклії внаслідок обстрілу горів вантажний автомобіль, пошкоджені дах та стіни складу та нежитлової будівлі.

У місті Ізюм внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджений дах приватного будинку. Унаслідок повторного влучання БпЛА  у приватний будинок, постраждала жінка 76 років.

Також внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та трава на відкритій території на площі 1 га. Загинула 67-річна жінка. Постраждали двоє неповнолітніх.

Також у селі Борова через російські обстріли двічі горіла трава та очерет.

У селі Вільча Вовчанської ТГ постраждав чоловік, пошкоджений легковий автомобіль.

У Куп'янську горів приватний будинок. У селі Радьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджені будинок та гараж.

У селі Івашки Золочівської ТГ пошкоджений дах будинку.

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