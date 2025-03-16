Армія РФ упродовж доби атакувала критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Загинула людина, ще 11 цивільних зазнали поранень.

Російські війська упродовж доби здійснили обстріл критичної та соціальної інфраструктури Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула людина, ще 11, серед яких дитина, постраждали.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Степанівка, Придніпровське, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Хрещенівка, Дудчани, Гаврилівка, Качкарівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Зміївка, Новоберислав, Михайлівка, Берегове, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Микільське, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Шилова Балка, Зеленівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 — дістали поранення, з них — 1 дитина", — повідомляє Прокудін.