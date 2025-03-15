Його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони.

Тактична група ударних БпАК «Медоїд» підрозділу Баліста Сил спеціальних операцій знищила ворожий радіолокаційний комплекс «Утьос-Тм», що відстежував українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів в онлайн режимі, повідомляють ССО.

Цей комплекс надавав дані російській ППО про об’єкти на висотах до 20 кілометрів.

Його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони.

У Силах спецоперації опублікували відео і зазначили, що ілюстрації до нього були створені за допомогою штучного інтелекту.