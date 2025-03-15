Кістяк будь-якого війська - піхота. В новому відео, яке ми публікуємо в рамках спільного проєкту ОСУВ “Хортиця” і LB.ua “Війна. Покровський напрямок” - історія бійця на позивний Фікса. У цивільному житті - водій вантажівки, а нині піхотинець, кавалер “Сталевого хреста” розповідає, доводилося утримувати позицію проти значно більших сил ворога і виходити з оточення прямо під "очима" ворожих дронів.