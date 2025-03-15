Сили оборони: російська армія сконцентрувала всі сили у зоні Курської операції

На північному кордоні України кількість угрупувань ворожих військ недостатнє для проведення масштабної наступальної операції. РФ сконцентрувала наявні в них сили у зоні Курської операції.

Про це повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "Армія.Інформ".

"У північній частині кордону, в зоні нашої відповідальності, ми не вбачаємо ознак формування ворогом угруповання, яке здатне проводити якісь масштабні наступальні дії. Найбільша концентрація сил в районі проведення нашими Силами оборони Курської операції — ось в тому районі у ворога є концентрація сил", — каже військовий.

Також спостергіається незначна активність диверсійно-розвідувальних груп ворога у північному прикордонні.

"На північному кордоні з росією — це Чернігівська і північна частина Сумської області — загроза застосування ворогом ДРГ постійно зберігається, але значної активності ми не вбачаємо. Поодинокі випадки ми своєчасно виявляємо, даємо їм відсіч або знищуємо", — додає Мисник.