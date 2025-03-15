На Чернігівщині російські окупанти поранили чотирьох людей

Пізно ввечері 14 березня росіяни атакували безпілотником село у Семенівській громаді на Чернігівщині.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Унаслідок обстрілу четверо цивільних постраждали. 85-річну жінку шпиталізували з контузією. Іншим трьом надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Вогонь знищив житловий будинок, господарчу будівлю та автівку. Ще в двох домівках пошкоджені вікна, двері та покрівля.

Також за інформацією прокуратури Чернігівської області, уночі 15 березня вночі ворожі війська із застосуванням БпЛА атакували цивільні об’єкти у місті Чернігові.

У результаті атаки пошкоджень зазнав багатоквартирний та приватні житлові будинки, знищено 2 та пошкоджено не менше 18 автомобілів, які знаходилися поряд з багатоповерхівкою. Також руйнувань зазнали приватні підприємства.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Наразі травмованих немає.