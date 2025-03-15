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Сили ППО уночі збили 130 ворожих БпЛА, ще 38 дронів-імітаторів – не досягли цілей

Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Сили ППО уночі збили 130 ворожих БпЛА, ще 38 дронів-імітаторів – не досягли цілей
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 15 березня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 130 ударних дронів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував Україну з різних напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

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