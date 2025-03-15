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Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона (онолено)

У Центральному районі горить приватний будинок.

Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона (онолено)
Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона
Фото: Олександр Прокудін

В ніч на 15 березня російська окупаційна армія атакувала Херсон.

Оновлення. За інформацією прокуратури Херсонської області, внаслідок ворожого обстрілу Херсона поранення дістали троє жінок і чоловік. У Текстильному — 18-річний хлопець.

Таким чином, загинув один цивільний, а кількість постраждалих зросла до п’яти осіб.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Вдруге за день місто здригнулось від ворожих авіаударів. Одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал — у Центральному районі горить приватний будинок”, - йдеться у повідомленні. 

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Прокудін додав, що інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється.

  • У п'ятницю, 14 березня, російська авіація вдарила КАБом по центральній частині Херсона. Є постраждалий, пошкоджена інфраструктура міста.
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