Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона (онолено)

В ніч на 15 березня російська окупаційна армія атакувала Херсон.
Оновлення. За інформацією прокуратури Херсонської області, внаслідок ворожого обстрілу Херсона поранення дістали троє жінок і чоловік. У Текстильному — 18-річний хлопець.
Таким чином, загинув один цивільний, а кількість постраждалих зросла до п’яти осіб.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Вдруге за день місто здригнулось від ворожих авіаударів. Одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал — у Центральному районі горить приватний будинок”, - йдеться у повідомленні.
Прокудін додав, що інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється.
- У п'ятницю, 14 березня, російська авіація вдарила КАБом по центральній частині Херсона. Є постраждалий, пошкоджена інфраструктура міста.