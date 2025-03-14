Російська армія завдала авіаудару по центру Херсона

У п'ятницю, 14 березня, російська авіація вдарила КАБом по центральній частині Херсона. Є постраждалий, пошкоджена інфраструктура міста.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти соціальної сфери, заклади торгівлі, знищені цивільні автівки.

Відомо про одного постраждалого. До лікарні з мінно-вибуховою травмою звернувся 23-річний херсонець. Медики його дообстежують.

Детальна інформація уточнюються.