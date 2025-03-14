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Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців

Санкції стосуються майже 2 400 людей та компаній. Вони передбачають блокування активів і заборону на в'їзд.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європарламенту у Страсбурзі, 6 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців. 

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х. 

“ЄС посилює тиск на Росію. Ми продовжуємо наші санкції щодо майже 2400 фізичних та юридичних осіб через триваючу агресію Росії проти України”, – йдеться у повідомленні. 

Санкціє стосуються: 

  • Заборони на поїздки
  • Заморожування активів
  • Заборона на фінансування/ресурси

“Наша рішучість підтримати Україну є вирішальною”, – наголосила фон дер Ляєн.

Однак, як зазначає редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, за наполяганням Угорщини із санкційних списків прибрали чотирьох людей: екскерівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив «Єврохім» Володимира Рашевського, сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена Вʼячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова.

  • Раніше продовження санкцій блокувала Угорщина. Вона домагалася скасування санкції щодо 3-х осіб: міністра спорту Михайла Дегтярьова, сестру Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову та бізнесмена В’ячеслава Моше Кантора.
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