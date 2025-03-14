Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
“ЄС посилює тиск на Росію. Ми продовжуємо наші санкції щодо майже 2400 фізичних та юридичних осіб через триваючу агресію Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.
Санкціє стосуються:
- Заборони на поїздки
- Заморожування активів
- Заборона на фінансування/ресурси
“Наша рішучість підтримати Україну є вирішальною”, – наголосила фон дер Ляєн.
Однак, як зазначає редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, за наполяганням Угорщини із санкційних списків прибрали чотирьох людей: екскерівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив «Єврохім» Володимира Рашевського, сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена Вʼячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова.
- Раніше продовження санкцій блокувала Угорщина. Вона домагалася скасування санкції щодо 3-х осіб: міністра спорту Михайла Дегтярьова, сестру Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову та бізнесмена В’ячеслава Моше Кантора.