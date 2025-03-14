Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»

Кожна бригада, яка ввійде в корпус, має свій успішний досвід наступальних та оборонних дій.

Новий корпус Національної Гвардії України буде створено з п'яти бригад; в основу ляжуть досвід і підходи 13 бригади НГУ «Хартія».

Про це повідомили командир 13 бригади НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський, засновник бригади Всеволод Кожемяко та молодший сержант Сергій Жадан в ефірі Радіо Хартія 14 березня.

Цього тижня «Хартія» святкує 3 роки зі створення добровольчого формування територіальної громади, ДФТГ, та 2 роки від постання 13-ї бригади Національної гвардії України.

«Кожна бригада, яка ввійде в корпус, має свій успішний досвід наступальних та оборонних дій. Відбудеться переформатування управління, ми хочемо побудувати управління корпусом як “Хартія 2.0”. Для цього потрібні й ті люди, які з нами підуть далі, і нові, з інших бригад», – говорить полковник Ігор Оболєнський.

Він зазначив, що підтримка командувача Національної Гвардії дозволяє бути дуже гнучкими. Кожна бригада матиме свій внесок, це буде спільна історія. Основна задача – щоб кожна бригада внесла свій досвід, в тому числі управління.

Ігор Оболєнський каже, що для особового складу бригади це вже не новина, оскільки для успішності проєкту люди мають заздалегідь розуміти, як саме буде функціонувати нова структура.

«У командування є бачення Корпусу. Міністр внутрішніх справ, командування НГУ, — дають можливість розгорнутися, нішу для креативу», – говорить засновник бригади, доброволець Всеволод Кожемяко.

За його словами, виклики, безперечно, будуть, але ідеї, які виголошують командири, достатньо сильні для того, щоб люди пішли за ними.

Всеволод Кожемяко каже, що велика ставка – на молодь.