Джерела: далекобійні дрони СБУ вдарили по складу ракет і газових станціях на території Росії

Дрони Служби безпеки вдарили по двох газокомпресорних станціях та складу ракет до комплексів С-300/С-400 на російській території. Атаку провели днями, повідомили джерела lb.ua.

За інформацією співрозмовника, далекобійні дрони Служби безпеки завітали до газокомпресорних станцій "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратівська область). На відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Також дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

"СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету рф, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.