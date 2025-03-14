ЗМІ: Кіта Келлога усунули від переговорів про мир через забаганку Росії

За інформацією американського телеканалу NBC News, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог був усунений від участі у мирних переговорах на прохання російської сторони.

Як стверджують журналісти, у Кремлі колишнього генерала чомусь вважають занадто проукраїнським. Один з російських чиновників, дотичний до теми урегулювання війни, назвав його "не нашим типом людини, не нашого калібру".

Джерело у Вашингтоні підтвердило, що Келлога не захотіли бачити у складі переговорної групи саме росіяни. Невідомо, коли саме ця позиція була донесена до Білого дому.

У листопаді, призначаючи генерала своїм радником, Дональд Трамп висловив переконання, що разом з ним США "вдасться досягти миру через силу". Проте 80-річний посадовець, що входив до числа радників з питань національної безпеки ще за першої каденції республіканця, був відсутній на двох ключових подіях процесу урегулювання, що відбувалися в Саудівській Аравії - зустрічі спершу з російською, а потім і з українською делегаціями.

Офіційно у Вашингтоні наполягають, що Келлог залишається цінною частиною команди Трампа, особливо щодо перемовин з європейськими союзниками.