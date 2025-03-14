Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Трамп нажалівся на Ірландію в присутності її прем'єра
Трамп нажалівся на Ірландію в присутності її прем'єра
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Кіта Келлога усунули від переговорів про мир через забаганку Росії

Москва вважає генерала надто проукраїнським.

ЗМІ: Кіта Келлога усунули від переговорів про мир через забаганку Росії
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

За інформацією американського телеканалу NBC News, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог був усунений від участі у мирних переговорах на прохання російської сторони.

Як стверджують журналісти, у Кремлі колишнього генерала чомусь вважають занадто проукраїнським. Один з російських чиновників, дотичний до теми урегулювання війни, назвав його "не нашим типом людини, не нашого калібру". 

Джерело у Вашингтоні підтвердило, що Келлога не захотіли бачити у складі переговорної групи саме росіяни. Невідомо, коли саме ця позиція була донесена до Білого дому.

У листопаді, призначаючи генерала своїм радником, Дональд Трамп висловив переконання, що разом з ним США "вдасться досягти миру через силу". Проте 80-річний посадовець, що входив до числа радників з питань національної безпеки ще за першої каденції республіканця, був відсутній на двох ключових подіях процесу урегулювання, що відбувалися в Саудівській Аравії - зустрічі спершу з російською, а потім і з українською делегаціями. 

Офіційно у Вашингтоні наполягають, що Келлог залишається цінною частиною команди Трампа, особливо щодо перемовин з європейськими союзниками.   

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies