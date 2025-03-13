Єрмак: Україна не піде на заморожений конфлікт

Україна і США не підтримують замороження війни з РФ.

Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, на заморожений конфлікт не піде Україна і США теж проти цього.

«Вони теж проти так званого Мінська-3 або якихось домовленостей як Будапештський меморандум чи інші які, на жаль, не спрацювали. Всі це усвідомлюють. Всі зробили свої висновки...», - сказав глава ОПУ в етері телемаратону.

Єрмак додав, що «перед нами велика робота» і «головне, що Україна не на самоті, Україна з партнерами».

«Також з нашими європейськими партнерами ми на постійному зв’язку. Ми інформуємо їх, що відбувається», - сказав очільник Офісу Президента.

Єрмак зауважив, що з американцями домовилися про те, що представники Європи будуть брати участь у мирному процесі.