На Дніпропетровщині росіяни поранили двох людей

Під обстріл потрапили Нікопольський і Синельниківський райони.

Зранку 13 березня російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, Нікопольський район зазнав найбільших ударів – там постраждали дві жінки. Одна лікуватиметься вдома, іншу госпіталізували.

Крім того, ворожі снаряди влучили в Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля, три приватні будинки та господарська споруда.

Синельниківський район, зокрема Межівська громада, теж опинився під вогнем – агресор вдарив з артилерії, пошкодивши газогін.

Того ж дня у Дніпрі унаслідок вранішньої російської атаки без світла і води залишилися десятки тисяч людей.