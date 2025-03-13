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На Дніпропетровщині росіяни поранили двох людей

Під обстріл потрапили Нікопольський і Синельниківський райони.

На Дніпропетровщині росіяни поранили двох людей
поранені на Дніпропетровщині
Фото: Facebook/Сергій Лисак

Зранку 13 березня російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, Нікопольський район зазнав найбільших ударів – там постраждали дві жінки. Одна лікуватиметься вдома, іншу госпіталізували.

Крім того, ворожі снаряди влучили в Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля, три приватні будинки та господарська споруда.

Синельниківський район, зокрема Межівська громада, теж опинився під вогнем – агресор вдарив з артилерії, пошкодивши газогін. 

Того ж дня у Дніпрі унаслідок вранішньої російської атаки без світла і води залишилися десятки тисяч людей.

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