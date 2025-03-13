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​У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами зруйнованої росіянами дев’ятиповерхівки і вижила

За час робіт було розібрано 2,5 тонни будівельних конструкцій.

​У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами зруйнованої росіянами дев’ятиповерхівки і вижила
Наслідки російської атаки
Фото: Донецька облпрокуратура

У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами зруйнованої росіянами дев’ятиповерхівки, але на щастя рятувальники витягли її живою. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки – жах, який довелося пережити жінці після нищівних авіаударів окупантів по місту. Рятувальники разом із поліцейськими безперервно розбирали завали, докладаючи титанічних зусиль, щоб знайти людей. І ця боротьба дала результат – жінку вдалося дістати живою!", - йдеться в повідомленні.

Жінку одразу передали парамедикам Національної поліції й транспортували до лікарні.

У ДСНА також зазначили, що за час робіт було розібрано 2,5 тонни будівельних конструкцій.

  • 11 березня о 04:20 окупанти скинули на Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК. В зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова. Тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її 30-річний син, 54-річна містянка, а також 23-річна дівчина. На момент обстрілу вони перебували у своїх оселях. 
  • 8 березня військові РФ скинули на Костянтинівку п’ять авіабомб. Унаслідок авіаударів постраждали четверо людей.
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