У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами зруйнованої росіянами дев’ятиповерхівки, але на щастя рятувальники витягли її живою.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки – жах, який довелося пережити жінці після нищівних авіаударів окупантів по місту. Рятувальники разом із поліцейськими безперервно розбирали завали, докладаючи титанічних зусиль, щоб знайти людей. І ця боротьба дала результат – жінку вдалося дістати живою!", - йдеться в повідомленні.
Жінку одразу передали парамедикам Національної поліції й транспортували до лікарні.
У ДСНА також зазначили, що за час робіт було розібрано 2,5 тонни будівельних конструкцій.
- 11 березня о 04:20 окупанти скинули на Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК. В зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова. Тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її 30-річний син, 54-річна містянка, а також 23-річна дівчина. На момент обстрілу вони перебували у своїх оселях.
- 8 березня військові РФ скинули на Костянтинівку п’ять авіабомб. Унаслідок авіаударів постраждали четверо людей.