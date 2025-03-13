За час робіт було розібрано 2,5 тонни будівельних конструкцій.

У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами зруйнованої росіянами дев’ятиповерхівки, але на щастя рятувальники витягли її живою.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки – жах, який довелося пережити жінці після нищівних авіаударів окупантів по місту. Рятувальники разом із поліцейськими безперервно розбирали завали, докладаючи титанічних зусиль, щоб знайти людей. І ця боротьба дала результат – жінку вдалося дістати живою!", - йдеться в повідомленні.

Жінку одразу передали парамедикам Національної поліції й транспортували до лікарні.

У ДСНА також зазначили, що за час робіт було розібрано 2,5 тонни будівельних конструкцій.