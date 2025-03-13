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​СБУ: п’ятеро бойовиків отримали по 15 років тюрми

Засудженими є жителі тимчасово окупованої частини території Донеччини.

​СБУ: п’ятеро бойовиків отримали по 15 років тюрми
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

За матеріалами СБУ ще п’ятеро зрадників, які воювали на боці росіян, отримали реальні терміни ув’язнення. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Усіх затримали українські військові під час боїв на Донеччині - на Новопавлівському і Торецькому напрямках.

Розслідування встановило, що засудженими є жителі тимчасово окупованої частини території Донеччини, які добровільно приєдналися до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Серед зрадників – уродженець Макіївки, котрий у 2017 році вступив до 1-го армійського корпусу РФ, де його призначили радіотехніком підрозділу зв’язку. Тоді він потрапив до 116-го окремого стрілецького полку, де виконував завдання ворога на східному фронті.

Після бою в районі Петропавлівки Донецької області у січні 2024 року зрадник здався українським захисникам у полон як єдиний вцілілий з усього підрозділу рашистів.

Ще один засуджений – у складі 3-ї російської бригади спецпризначення атакував позиції ЗСУ під Первомайськом та Леонідівкою.

Третій зловмисник перебував у лавах 9-ї мотострілецької бригади армії РФ і брав участь у штурмах Авдіївки та селища Нью-Йорк на Донеччині.

Четвертий обстрілював позиції Сил оборони під Торецьком із самохідної артилерійської установки «Гвоздика».

На тому ж Торецькому напрямку штурмував позиції ЗСУ ще один засуджений, який входив до складу 132-ї мотострілецької бригади окупантів.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Суд призначив їм 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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