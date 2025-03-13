​СБУ: п’ятеро бойовиків отримали по 15 років тюрми

За матеріалами СБУ ще п’ятеро зрадників, які воювали на боці росіян, отримали реальні терміни ув’язнення.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Усіх затримали українські військові під час боїв на Донеччині - на Новопавлівському і Торецькому напрямках.

Розслідування встановило, що засудженими є жителі тимчасово окупованої частини території Донеччини, які добровільно приєдналися до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Серед зрадників – уродженець Макіївки, котрий у 2017 році вступив до 1-го армійського корпусу РФ, де його призначили радіотехніком підрозділу зв’язку. Тоді він потрапив до 116-го окремого стрілецького полку, де виконував завдання ворога на східному фронті.

Після бою в районі Петропавлівки Донецької області у січні 2024 року зрадник здався українським захисникам у полон як єдиний вцілілий з усього підрозділу рашистів.

Ще один засуджений – у складі 3-ї російської бригади спецпризначення атакував позиції ЗСУ під Первомайськом та Леонідівкою.

Третій зловмисник перебував у лавах 9-ї мотострілецької бригади армії РФ і брав участь у штурмах Авдіївки та селища Нью-Йорк на Донеччині.

Четвертий обстрілював позиції Сил оборони під Торецьком із самохідної артилерійської установки «Гвоздика».

На тому ж Торецькому напрямку штурмував позиції ЗСУ ще один засуджений, який входив до складу 132-ї мотострілецької бригади окупантів.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Суд призначив їм 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.