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Вранці у Костянтинівці росіяни поранили чотирьох цивільних

Окупанти скинули на місто "ФАБ-250" із модулем УМПК.

Вранці у Костянтинівці росіяни поранили чотирьох цивільних
Наслідки російської атаки
Фото: Донецька облпрокуратура

Внаслідок ранкової атаки на Костянтинівку Донецької області поранено чотирьох цивільних. Окупанти скинули на місто авіабомбу. 

Про це повідомили у Донецькій облпрокуратурі. 

11 березня о 04:20 окупанти скинули на Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК. В зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова. Тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її 30-річний син, 54-річна містянка, а також 23-річна дівчина. На момент обстрілу вони перебували у своїх оселях. 

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани й перелом. 

Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід. 

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину  (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. 

  • 8 березня військові РФ скинули на Костянтинівку п’ять авіабомб. Унаслідок авіаударів постраждали четверо людей.
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