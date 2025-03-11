Вранці у Костянтинівці росіяни поранили чотирьох цивільних

Внаслідок ранкової атаки на Костянтинівку Донецької області поранено чотирьох цивільних. Окупанти скинули на місто авіабомбу.

Про це повідомили у Донецькій облпрокуратурі.

11 березня о 04:20 окупанти скинули на Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК. В зоні ураження вкотре опинилась житлова забудова. Тілесні ушкодження отримали 52-річна матір та її 30-річний син, 54-річна містянка, а також 23-річна дівчина. На момент обстрілу вони перебували у своїх оселях.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани й перелом.

Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромережі та газопровід.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.