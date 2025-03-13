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У Дніпрі унаслідок ранкової атаки десятки тисяч людей залишилися без світла і води

Пошкоджено близько 10 приватних будинків і 2 заклади освіти. Ще у 4 багатоповерхівках вибило понад 200 вікон. 

У Дніпрі унаслідок ранкової атаки десятки тисяч людей залишилися без світла і води
Комунальники прибирають післяросійської атаки у Дніпрі
Фото: Телеграм Бориса Філатова

У Дніпрі унаслідок вранішньої російської атаки без світла і води залишилися десятки тисяч людей.

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, йдеться про близько 10 тисяч людей на Північному та частково — Південному житломасивах. 

У місті розгорнули Пункти незламності, де можна буде підзарядити гаджети:

  • дошкільний підрозділ гімназії № 39 , вул Семафорна, 36д;
  • гімназія № 39, вул. Кирила Синельникова, 5;
  • гімназія № 125, вул Аграрна, 1;
  • дитсадок № 43, ул. Семафорна, 15.

Школи № 24, 39, 70, 125, 43 та дитсадки № 43, 4, 66 перейшли на дистанційне навчання. 

Енергетики працюють над відновленням світла. 

Також кількість постраждалих зросла до чотирьох. Троє з них отримали амбулаторну допомогу та повернулися додому. Одна жінка залишається у міській лікарні. 

"Загалом маємо близько 10 пошкоджених приватних будинків і 2 заклади освіти. Ще у 4 багатоповерхівках вибило понад 200 вікон", – розповів Філатов. 

Комунальники розчищають територію, затягують вибиті шибки плівкою та знімають заміри для встановлення нових.

  • Російська армія сьогодні вранці атакувала Дніпро. Через це у місті пошкоджені багатоповерхівки. Над областю оборонці збили 11 ударних безпілотників. 
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