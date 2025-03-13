У Дніпрі унаслідок ранкової атаки десятки тисяч людей залишилися без світла і води

Пошкоджено близько 10 приватних будинків і 2 заклади освіти. Ще у 4 багатоповерхівках вибило понад 200 вікон.

У Дніпрі унаслідок вранішньої російської атаки без світла і води залишилися десятки тисяч людей.

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, йдеться про близько 10 тисяч людей на Північному та частково — Південному житломасивах.

У місті розгорнули Пункти незламності, де можна буде підзарядити гаджети:

дошкільний підрозділ гімназії № 39 , вул Семафорна, 36д;

гімназія № 39, вул. Кирила Синельникова, 5;

гімназія № 125, вул Аграрна, 1;

дитсадок № 43, ул. Семафорна, 15.

Школи № 24, 39, 70, 125, 43 та дитсадки № 43, 4, 66 перейшли на дистанційне навчання.

Енергетики працюють над відновленням світла.

Також кількість постраждалих зросла до чотирьох. Троє з них отримали амбулаторну допомогу та повернулися додому. Одна жінка залишається у міській лікарні.

"Загалом маємо близько 10 пошкоджених приватних будинків і 2 заклади освіти. Ще у 4 багатоповерхівках вибило понад 200 вікон", – розповів Філатов.

Комунальники розчищають територію, затягують вибиті шибки плівкою та знімають заміри для встановлення нових.