Reuters: Росія передала США список вимог для припинення війни проти України

Джерела видання зазначають, що ці вимоги схожі на ті, які Росія вже висувала раніше Україні, США та НАТО.

Росія представила США список вимог для укладення угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, незрозуміло, що саме Москва включила до свого списку і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до прийняття вимог. За словами джерел, російські та американські офіційні особи обговорювали умови під час особистих і віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів.

Джерела назвали умови Кремля широкими та схожими на вимоги, які росіяни раніше висували Україні, США та НАТО.

Ці попередні умови включали відсутність членства Києва в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання російськими Криму і чотирьох областей, які наразі частково окуповані ворогом.

Останніми роками Росія також вимагала від США та НАТО усунути те, що вона назвала «корінними причинами» війни, включаючи розширення НАТО на схід.

Президент США Дональд Трамп чекає від Путіна відповіді про те, чи погодиться він на 30-денне перемир'я, на яке готова піти Україна за умови, що те саме зробить Росія.

Прихильність Путіна потенційній угоді про припинення вогню все ще залишається невизначеною.