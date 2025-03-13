У Миколаєві затримали жінку, яка готувала подвійний теракт у житловому масиві

СБУ затримала агентку фсб, яка готувала подвійний теракт у житловому масиві Миколаєва. Затриманою є 33-річна мешканка Дніпропетровщини, яку у лютому цього року РФ завербувала через телеграм-канал із пошуку "легких грошей".

Про це повідомили у Службі безпеки та Офісі генпрокурора.

Підозрювана заздалегідь прибула до Миколаєва. Вона знайшла в заздалегідь обумовлених місцях залишені для неї два саморобні вибухові пристрої. За інструкцією окупантів жінка мала встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП) під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати.

Після прибуття на місце події правоохоронців, "швидкої" і рятувальників рашисти планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч. Цю вибухівку агентка замаскувала на дереві в декількох метрах від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення уражаючої дії.

Фото: СБУ Правоохоронці запобігли теракту у Миколаєві

Крім того, фігурантка встановила мобільний термінал із підключеним до нього павербанком у схованці, замаскувавши їх у пакет із соком. Це мало забезпечити представнику спецслужб РФ, так званому "оператору", можливість віддаленого спостереження за місцем розташування вибухових пристроїв і приведення їх у дію.

Використовуючи вибухову "пастку", ворог сподівався вбити і важко поранити максимальну кількість людей і тим самим спровокувати панічні настрої в обласному центрі.

Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла теракту. Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку, поетапно задокументували її злочини і затримали "на гарячому", коли вона намагалася закласти СВП під авто у комендантську годину.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.