Уночі ворог знову атакував Одеську область. Постраждали декілька районів

Цієї ночі російська армія знову била по Одеській області. Ворог влаштував атаку дронів, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
В Одеському районі горів приватний гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
"У Білгород-Дністровському районі, внаслідок падіння уламків дрону, загорілася суха трава та будівля недіючого медзакладу. Вогонь було також ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих немає", – сказав він.
- Два дні тому Росія вдарила по одеському порту, де стояло судно MJ PINA під прапором Барбадос. Загинули четверо іноземців-громадян Сирії. Поранені українець та сирієць. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.
- За ніч до цього унаслідок російської нічної дронової атаки горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок.