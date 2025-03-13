Уночі ворог знову атакував Одеську область. Постраждали декілька районів

Інформації про потерпілих у ОВА немає.

Цієї ночі російська армія знову била по Одеській області. Ворог влаштував атаку дронів, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі горів приватний гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

"У Білгород-Дністровському районі, внаслідок падіння уламків дрону, загорілася суха трава та будівля недіючого медзакладу. Вогонь було також ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих немає", – сказав він.