СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
«Світлячок» Анни Звягінцевої: виставка про наші відчуття
«Світлячок» Анни Звягінцевої: виставка про наші відчуття
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог знову атакував Одеську область. Постраждали декілька районів

Інформації про потерпілих у ОВА немає.

Уночі ворог знову атакував Одеську область. Постраждали декілька районів
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Цієї ночі російська армія знову била по Одеській області. Ворог влаштував атаку дронів, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. 

В Одеському районі горів приватний гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

"У Білгород-Дністровському районі, внаслідок падіння уламків дрону, загорілася суха трава та будівля недіючого медзакладу. Вогонь було також ліквідовано. На щастя, загиблих та постраждалих немає", – сказав він. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies