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Від ударів армії РФ постраждали 14 населених пунтів Запоріжжя, поранений чоловік

Окупанти завдали 296 ударів по області. 

Від ударів армії РФ постраждали 14 населених пунтів Запоріжжя, поранений чоловік
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 296 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Василівський район.

Про це повідомили у ОВА.

Ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Степногірську, Степовому, Гуляйполю, Микільському та Чарівному.

147 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Преображенку. 

4 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку.

129 артударів завдано по території Степногірська, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.

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