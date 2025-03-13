Від ударів армії РФ постраждали 14 населених пунтів Запоріжжя, поранений чоловік

Надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.

129 артударів завдано по території Степногірська, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Степногірську, Степовому, Гуляйполю, Микільському та Чарівному.

Про це повідомили у ОВА.

Упродовж доби окупанти завдали 296 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Василівський район.

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