Від ударів армії РФ постраждали 14 населених пунтів Запоріжжя, поранений чоловік

Упродовж доби окупанти завдали 296 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Василівський район.
Про це повідомили у ОВА.
Ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Степногірську, Степовому, Гуляйполю, Микільському та Чарівному.
147 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Преображенку.
4 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку.
129 артударів завдано по території Степногірська, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.
- Вчора у Запорізькій області ворог атакував дроном волонтерську автівку.