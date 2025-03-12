Головне за середу, 12 березня: удари по Мирнограду та Покровську, понад 120 боєзіткнень, бомбардування Костянтинівки і Дружківки

Найближчим часом Росія посилить інформаційний тиск і може вдатися до чергових ядерних погроз, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 12 березня, відповідаючи на запитання шеф-редакторки lb.ua.

Говорячи про російську інформацію щодо успіхів у Курській області, він сказав, що українські війська виконують свої завдання. Росія намагається максимально на них тиснути.

"Військове командування робить те, що повинно робити: зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона найближчими днями. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус на Курському напрямку. Залякування, я думаю, будуть різні. І ядерного характеру також", – сказав він.

Зеленський вважає це методичкою Росії перед будь-яким форматом дипломатії.

Уранці 12 березня російські війська атакували Покровськ та Мирноград в Донецькій області.

Унаслідок обстрілів троє людей загинули, ще двох травмовано.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Третина з них – на Покровському напрямку.

Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 березня – в новині.

Росіяни скинули 14 авіабомб на Костянтинівку і Дружківку на Донеччині. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 постраждали, серед них діти.

Крім того, ворог тричі атакував авіабомбами Дружківку — поранив трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкодив 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442 про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК.

Документ підтримали 273 депутати.

За що саме пропонується запровадити кримінальну відповідальність – в новині.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру шістьом членам злочинної організації, які займалися систематичним отриманням неправомірної вигоди від підприємств-підрядників, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За матеріалами слідства, керівник КО «Київзеленбуд» та його перший заступник, залучивши заступника керівника управління комунального підприємства, систематично отримували неправомірну вигоду від суб’єктів господарювання, з якими були укладені договори на проведення робіт.

Підрядники мали платити так звані «відкати» в розмірі 15% від перерахованої їм суми за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт. При цьому обсяги та якість цих робіт ніким не перевірялися.

Більше інформації – в новині.

12 березня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій йдеться про те, що Європейський Союз став головним стратегічним союзником України і має допомогти наші державі відстояти своє право на самооборону.

Як ідеться на сайті Європарламенту, депутати підтримали пропозицію США про 30-денне припинення вогню, на яку Україна погодилася 11 березня, і висловили сподівання, що Росія погодиться на це і припинить усі атаки на українське цивільне населення, інфраструктуру і територію.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!