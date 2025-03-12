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ОВА: На Донеччині досі залишаються близько 286 тисяч цивільних

Обов’язкова евакуація цивільного населення на Донеччині триває.

ОВА: На Донеччині досі залишаються близько 286 тисяч цивільних
Покровськ
Фото: EPA/UPG

На Донеччині досі залишаються близько 286 тисяч цивільних. Наразі в регіоні триває обов'язкова евакуація. 

Про це на онлайн-брифінгу заявив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"Евакуаційні заходи тривають. І станом на вчора (на 11.03.25 р.) були евакуйовані з підконтрольних українській владі територій Донеччини близько 1 млн 214 тис. цивільних осіб. Станом на вчора залишається на підконтрольній українській владі території області близько 286 тисяч осіб цивільного населення", — зазначає Петлін.

На підконтрольній Україні території Донецької області обов’язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року.

  • Росіяни скинули 14 авіабомб на Костянтинівку і Дружківку на Донеччині. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 постраждали, серед них діти.
  • Також росіяни обстріляли Покровськ — там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю. Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.
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