Єрмак висловив сподівання на продовження санкцій проти Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив надію на продовження санкцій проти Росії.
Про це йдеться у його дописі в соцмережі Х.
Єрмак підкреслив важливість єдності Європи перед російською агресією.
«Ми сподіваємося на продовження санкцій проти Росії. Єдність Європи перед російською агресією має залишатися непохитною. Лише спільна позиція може захистити наші спільні цінності», - наголосив глава ОПУ.
- У лютому цього року під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що Євросоюз посилює тиск на країну-агресорку і вже готує 17 пакет санкцій проти Росії.
- Того ж місяця президент США Дональд Трамп продовжив на рік обмежувальні заходи проти РФ.
- Але за інформацією двох джерел агенції Reuters, адміністрація Трампа також працює над сценарієм швидкого скасування санкцій проти російського енергетичного сектору в разі згоди Москви припинити війну проти України.
- Тим часом 12 березня сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав США ввести санкції проти РФ, якщо Росія не підтримає 30-денне припинення вогню після переговорів у Джидді.