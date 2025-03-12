Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоВійна

Єрмак висловив сподівання на продовження санкцій проти Росії

"Єдність Європи перед російською агресією має залишатися непохитною", - наголосив керівник ОПУ.

Єрмак висловив сподівання на продовження санкцій проти Росії
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив надію на продовження санкцій проти Росії.

Про це йдеться у його дописі в соцмережі Х.

Підписуйтесь на наш Google News

Єрмак підкреслив важливість єдності Європи перед російською агресією. 

«Ми сподіваємося на продовження санкцій проти Росії. Єдність Європи перед російською агресією має залишатися непохитною. Лише спільна позиція може захистити наші спільні цінності», - наголосив глава ОПУ.

  • У лютому цього року під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що Євросоюз посилює тиск на країну-агресорку і вже готує 17 пакет санкцій проти Росії.
  • Того ж місяця президент США Дональд Трамп продовжив на рік обмежувальні заходи проти РФ.
  • Але за інформацією двох джерел агенції Reuters, адміністрація Трампа також працює над сценарієм швидкого скасування санкцій проти російського енергетичного сектору в разі згоди Москви припинити війну проти України.
  • Тим часом 12 березня сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав США ввести санкції проти РФ, якщо Росія не підтримає 30-денне припинення вогню після переговорів у Джидді.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies