Єрмак висловив сподівання на продовження санкцій проти Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив надію на продовження санкцій проти Росії.

Про це йдеться у його дописі в соцмережі Х.

Єрмак підкреслив важливість єдності Європи перед російською агресією.

«Ми сподіваємося на продовження санкцій проти Росії. Єдність Європи перед російською агресією має залишатися непохитною. Лише спільна позиція може захистити наші спільні цінності», - наголосив глава ОПУ.