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Сибіга: Україна потребує від Польщі винищувачів МіГ-29

Українські пілоти уже мають досвід роботи з цими винищувачами, тоді як на F-16 потрібно готуватися щонайменше рік.

Сибіга: Україна потребує від Польщі винищувачів МіГ-29
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Роман Хімей/ МЗС

Україна потребує польського озброєння, зокрема, переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun, самохідних артилерійських установок Krab і винищувачів МіГ-29.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Варшаві, передає «Укрінформ».

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За словами міністра, пріоритетом для України наразі є отримання від союзників систем ППО для захисту міст від російських атак. 

Сибіга також підкреслив важливе значення передачі Україні польських МіГ-29, адже підготовка одного пілота для F-16 триває щонайменше рік, тоді як українські пілоти вже мають необхідний досвід роботи з МіГ-29.

Глава МЗС додав, що про винищувачі постійно говорять під час перемовин із Польщею, і висловив сподівання на позитивне рішення. «Ми дуже розраховуємо на позитивне вирішення цієї справи», – підсумував Сибіга.

  • Міністр закордонних справ України дорогою із Саудівської Аравії прибув до Польщі, де розповів колезі Радославу Сікорському деталі зустрічі в Джидді.
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