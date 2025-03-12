ДПСУ: армія РФ намагається перетнути лінію кордону на Сумщині, щоб оточити українські війська

Армія РФ намагається зайти на територію Сумської області, щоб оточити українські війська, які перебувають у Курській області.

Про це в ефірі повідомляє речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

"Намагаючись витіснити Сили оборони України з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів. Вони прагнуть здійснити оточення наших сил, які перебувають в Курській області, або ж перерізати логістичні шляхи", — каже Демченко.

Наразі головним завданням українських бійців є недопущення перетину кордону ворогом.

"Бо це їхня задача і це те, що ми зараз фіксуємо у напрямку населеного пункту Новеньке", — додав він.

За словами Демченка, ворог відправляє маленькі штурмові групи, які повинні зайти якомога глибше на територію України й закріпитись.

"Зараз фіксується спроба переходу кордону маленькими штурмовими групами ворога по 2-3 військовослужбовці, інколи по 5, які мають задачу максимально зайти вглиб на нашу територію, накопичитися, закріпитися й розширити зону бойових дій. Проте успіху вони не мають", — каже речник.