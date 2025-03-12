Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
ГоловнаСуспільствоВійна

ДПСУ: армія РФ намагається перетнути лінію кордону на Сумщині, щоб оточити українські війська

Головним завдання українських бійців є недопущення перетину кордону ворогом.

ДПСУ: армія РФ намагається перетнути лінію кордону на Сумщині, щоб оточити українські війська
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Армія РФ намагається зайти на територію Сумської області, щоб оточити українські війська, які перебувають у Курській області.

Про це в ефірі повідомляє речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

"Намагаючись витіснити Сили оборони України з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів. Вони прагнуть здійснити оточення наших сил, які перебувають в Курській області, або ж перерізати логістичні шляхи", — каже Демченко.

Наразі головним завданням українських бійців є недопущення перетину кордону ворогом.

"Бо це їхня задача і це те, що ми зараз фіксуємо у напрямку населеного пункту Новеньке", — додав він.

За словами Демченка, ворог відправляє маленькі штурмові групи, які повинні зайти якомога глибше на територію України й закріпитись.

"Зараз фіксується спроба переходу кордону маленькими штурмовими групами ворога по 2-3 військовослужбовці, інколи по 5, які мають задачу максимально зайти вглиб на нашу територію, накопичитися, закріпитися й розширити зону бойових дій. Проте успіху вони не мають", — каже речник.

  • Раніше Олександр Сирський зазначав, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони України. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies