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Президент: Росія підніматиме градус не лише на Курському напрямку, можливі ядерні погрози

Зеленський нагадав, що це тактика ворога перед будь-якою дипломатією. 

Президент: Росія підніматиме градус не лише на Курському напрямку, можливі ядерні погрози
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Найближчим часом Росія посилить інформаційний тиск може вдатися до чергових ядерних погроз. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 12 березня на запитання шеф-редакторки lb.ua.

Говорячи про російську інформацію про успіхи в Курській області, він сказав, що українські війська виконують свої завдання. Росія намагаються максимально на них тиснути. 

За його словами, командування намагається зберегти якомога більше життів воїнів.

"Військове командування робить те, що повинно робити: зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус у Курському напрямку. Залякування, я думаю, будуть різні. І ядерного характеру також", – сказав він.

Зеленський вважає це методичкою Росії перед будь-яким форматом дипломатії.

"Треба реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні. Безумовно, люди повинні не бути в вакуумі інформаційному. Нашій розвідці, нашим військовим, міністерству оборони треба максимально швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози. Ми повинні з вами готуватись до сильного інформаційного тиску", – попередив президент. 

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