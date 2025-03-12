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Японське агентство хоче фінансувати енергетичні програми для України замість USAID

Наразі JICA вивчає можливість підтримки таких програм.

Японське агентство хоче фінансувати енергетичні програми для України замість USAID
Хідекі Мацунага
Фото: Центр "Нова Європа"

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) вивчає можливість підтримки програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, які раніше фінансувало USAID.

Про це повідомив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі, організованого Центром "Нова Європа", передає "Укрінформ".

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За словами Мацунаги, підходи USAID та JICA відрізняються, і це ускладнює перехід окремих ініціатив, зокрема, у правовій сфері та фінансуванні громадянського суспільства. Водночас JICA прагне оцінити, які прогалини з’явилися в енергетичному секторі, та знайти шляхи для їх усунення.

«Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше... Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі», - сказав голова українського офісу JICA.

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