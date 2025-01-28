Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу

Розпорядження адміністрації президента Дональда Трампа призупинити на 90 днів фінансування усіх проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development – USAID) зачепило контртерористичні тренування в Сомалі, лікування людей з ВІЛ в Уганді, боротьбу з наркотиками в Колумбії, протезування для біженців із М'янми та багато інших програм допомоги за кордоном, пише Wall Street Journal. В агентстві буди люди, яких запідозрили в спробах обійти цей указ.

В.о. адміністратора USAID Джейсон Грей повідомив, що в понеділок відправив у адміністративну відпустку десятки співробітників, бо їх запідозрили в спробах обійти наказ Трампа. За словами одного з працівників агентства, йдеться про 57 людей.

"Ми виявили декілька дій в USAID, які можуть бути спрямовані на обхід виконання указу президента", – сказав Грей.

Указ Трампа не просто призупиняє нове фінансування, а забороняє неурядовим організаціям і групам допомоги використовувати ті кошти, які вони вже отримали. За словами представників гуманітарних груп, не можна використати не лише кошти, а й навіть уже закуплені на них речі, як вакцини або протималярійні сітки.

Групи допомоги та офіційні особи США, відповідальні за управління програмами допомоги, засипали Державний департамент проханнями про відмову від виконання указу, стверджуючи, що навіть тимчасова зупинка може коштувати життя.

Газета також звернула увагу, що через роль Державного департаменту у нагляді за постачанням зброї призупинення допомоги, схоже, заморожує фінансування, яке Держдепартамент надає Тайваню та Україні для закупівлі зброї США, хоча це не єдине джерело зброї для цих країн.

Речниця Державного департаменту заявила, що пауза в фінансуванні потрібна, щоб агентство могло забезпечити ефективність програм іноземної допомоги та підтримку програми президента Трампа "Америка перш за все". Інформації про можливі наслідки вона не надала.

В Уганді вже забили на сполох через наслідки для програми лікування людей з ВІЛ. У цій країні вірус мають 1,43 млн людей, і програма фінансування на $500 млн щорічно забезпечувала лікування більшості ВІЛ-інфікованих. За даними МОЗ, ці заходи допомагали б запобігати близько 190 000 нових інфікувань до 2030 р.

У Сомалі указ викликав занепокоєння щодо того, як буде захищений склад, повний зброї, що використовується урядовими силами в Могадішо. Раніше його охорону забезпечували місцеві громадяни, найняті приватною компанією під наглядом США. Представники Державного департаменту в понеділок думали над кроками для вирішення цієї проблеми.

Троє гуманітарних працівників повідомили, що в східній Сирії фінансовані США групи допомоги, які доставляли їжу, воду та санітарні послуги в табір для біженців на 40 000 осіб, припинили свою роботу через кілька хвилин після наказу в п’ятницю.

Представники адміністрації Трампа заявили, що мета перегляду фінансування полягає в тому, щоб іноземна допомога приносила користь США та американським платникам податків. Але критики цього рішення кажуть, що заморожування допомоги може зашкодити інтересам США.

У Колумбії пауза загрожує поглибити безпекові виклики, оскільки в країні відроджується виробництво кокаїну та партизанська війна, в той час як адміністрація Трампа тисне на партнерів, щоб вони приборкали торгівлю наркотиками.