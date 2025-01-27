Росія повинна поважати суверенітет Молдови і повернути своїх військових додому, — прем’єр

У Молдові відреагували на протест, який висловило МЗС Росії.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан відповів на протест, який висловило 27 січня Міністерство закордонних справ Росії.

Про це пише NewsMaker.

"Звичайно, я знаю, що вони висловили цей протест. Російська сторона має насамперед поважати свої зобов'язання, і перше зобов'язання, яке вона має виконати, — це поважати громадян Молдови, поважати незалежність та суверенітет Молдови та повернути свої війська додому", — каже Речан.

Прем'єр додає, що раніше Росія надіслала листа, у якому поінформувала уряд Молдови, що жодна російська компанія не збирається постачати природний газ на лівий берег Дністра.

"По суті, Кремль заявив: "Ось ми не збираємося постачати природний газ", — заявив прем'єр-міністр під час прес-конференції.

Пізніше Речана запитали, чи він знає про намір вислати російського посла з Кишинева.

"На даному етапі у нас обмежене спілкування з Москвою, і, відповідно, воно залишиться обмеженим і надалі", — зазначив глава уряду.

Напередодні МЗС Росії оголосило, що викликало посла Молдови в Росії Ліліана Дарія та передало йому дві ноти протесту.

Перша — пов'язана із заявами однієї з молдавських партій, які, як повідомили у Москві, «містили необґрунтовані звинувачення на адресу посла Росії в Кишиневі, заклики до його висилання та обмеження діяльності російського посольства».

Друга — стосується публікації молдовською стороною конфіденційної ноти посольства Росії у Кишиневі.