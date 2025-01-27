Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
ГоловнаСвіт

Росія повинна поважати суверенітет Молдови і повернути своїх військових додому, — прем’єр

У Молдові відреагували на протест, який висловило МЗС Росії.

Росія повинна поважати суверенітет Молдови і повернути своїх військових додому, — прем’єр
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан відповів на протест, який висловило 27 січня Міністерство закордонних справ Росії.

Про це пише NewsMaker.

"Звичайно, я знаю, що вони висловили цей протест. Російська сторона має насамперед поважати свої зобов'язання, і перше зобов'язання, яке вона має виконати, — це поважати громадян Молдови, поважати незалежність та суверенітет Молдови та повернути свої війська додому", — каже Речан.

Прем'єр додає, що раніше Росія надіслала листа, у якому поінформувала уряд Молдови, що жодна російська компанія не збирається постачати природний газ на лівий берег Дністра.

"По суті, Кремль заявив: "Ось ми не збираємося постачати природний газ", — заявив прем'єр-міністр під час прес-конференції.

Пізніше Речана запитали, чи він знає про намір вислати російського посла з Кишинева.

"На даному етапі у нас обмежене спілкування з Москвою, і, відповідно, воно залишиться обмеженим і надалі", — зазначив глава уряду.

Напередодні МЗС Росії оголосило, що викликало посла Молдови в Росії Ліліана Дарія та передало йому дві ноти протесту.

Перша — пов'язана із заявами однієї з молдавських партій, які, як повідомили у Москві, «містили необґрунтовані звинувачення на адресу посла Росії в Кишиневі, заклики до його висилання та обмеження діяльності російського посольства».

Друга — стосується публікації молдовською стороною конфіденційної ноти посольства Росії у Кишиневі.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies