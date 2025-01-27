В МЗС України відреагували на загострення військових дій на сході Республіки Конго

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на події на сході Демократичної Республіки Конго та засудили порушення територіальної цілісності та суверенітету ДРК.

Про це ідеться у заяві відомтсва.

Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням військових дій на сході Демократичної Республіки Конго і рішуче засуджує порушення територіальної цілісності та суверенітету ДРК і захоплення бойовиками М23 населених пунктів у провінції Північне Ківу, заявили в Міністерстві закордонних справ.

"Вважаємо неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій ДРК, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН", — ідеться у заяві МЗС.

У відомстві підкреслили, що атаки проти сил Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації ситуації в ДРК (МООНСДРК), які призвели до загибелі членів Місії, є обурливими.

"Закликаємо сторони до пошуку шляхів припинення бойових дій, досягнення стійкого миру та остаточного врегулювання збройного конфлікту, який призвів до непоправних людських втрат конголезців і руйнування об’єктів цивільної інфраструктури ДРК", — закликали в МЗС.

Також в коментарі наголошується, що в цьому зв’язку Україна підтримує міжнародні зусилля з вирішення конфлікту на сході ДРК мирним шляхом, зокрема в рамках Луандійського процесу, який відбувається за посередництва Анголи.

"Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту. Наголошуємо на потребі якнайшвидше стабілізувати безпекову ситуацію, щоб не допустити подальшої регіональної дестабілізації та розгортання конфлікту у повномасштабну війну", — зазначають у заяві.