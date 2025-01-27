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Повстанці, яких підтримує Руанда, заявили про захоплення міста-мільйонника Гома у ДР Конго

Війська східноафриканських сусідів “обмінялися вогнем” через кордон у найгіршій ескалації тривалого конфлікту за понад десять років.

Повстанці, яких підтримує Руанда, заявили про захоплення міста-мільйонника Гома у ДР Конго
Лікарня у Гомі надає допомогу жертвам нападів
Фото: EPA/UPG

Повстанці, яких підтримує Руанда, увійшли сьогодні до Гоми ‒ найбільшого міста східного регіону Демократичної Республіки Конго, пише Reuters.

Видання додає, що війська східноафриканських сусідів “обмінялися вогнем” через кордон у найгіршій ескалації тривалого конфлікту за понад десять років.

Альянс повстанців, який очолює етнічна міліція М23 на чолі з тутсі, заявив, що захопив місто з населенням понад мільйон людей, яке лежить на кордоні з Руандою і також було ненадовго окуповане М23 у 2012 році.

Стрілянина лунала поблизу аеропорту, у центрі міста та на кордоні, а жителі повідомили про зіткнення між проурядовими ополченцями і бойовиками M23.

Згідно з двома джерелами ООН, конголезькі солдати, що перебувають на горі Гома, пагорбі в межах міста, обмінялися артилерійським вогнем з руандійськими військами з іншого боку кордону у місті Гісіньї.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що наступ M23 ризикує перерости у масштабнішу регіональну війну.

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У Демократичній Республіці Конго мешкає 100 мільйонів, а її територія приблизно дорівнює Західній Європі. Масштабні запаси корисних копалин країни перебувають під прицілом китайських і західних компаній, а також численних збройних угруповань.

Східні прикордонні райони ДР Конго ‒ це “порохова бочка” з повстанських і ополченських вотчин, що виникли внаслідок двох регіональних воєн після геноциду в Руанді в 1994 році. Тоді екстремісти хуту вбили близько 1 мільйона осіб народності тутсі та помірних хуту. Багато хуту, деякі з яких були винуватцями геноциду, а інші біженцями, втекли до Конго після геноциду, що є однією з корінних причин нестабільності там.

Руанда звинувачує конголезький уряд і армію в союзі з очолюваним хуту ополченням, що, за їхніми словами, загрожує безпеці Руанди, а також тутсі, які мешкають у Конго.

Конго відкидає претензії Руанди, звинувачуючи Кігалі в озброєнні M23, щоб контролювати частини території Конго з метою розграбування корисних копалин. Уряд Кіншаси заявив, що армія Руанди присутня в Гомі, але сили Конго працюватимуть, щоб запобігти "різанині та втраті людських життів".

M23, останній у довгому списку повстанських рухів під проводом тутсі, які підтримує Руанда, захопили Гому в 2012 році, але відійшли через кілька днів після угоди, укладеної за посередництва сусідніх країн.

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