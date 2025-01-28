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Reuters: Адміністрація Трампа відправила у відпустку 60 високопоставлених службовців USAID

Нове керівництво визначило кілька дій в агентстві, які, як видається, “були спрямовані на обхід указів президента та мандату американського народу”.

Reuters: Адміністрація Трампа відправила у відпустку 60 високопоставлених службовців USAID
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа відправила у відпустку близько 60 високопоставлених службовців Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), пише Reuters з посиланням на джерела, нагадуючи, що Вашингтон повністю заморозив допомогу у всьому світі.

Вчора стало відомо, що працівники USAID отримали робочу записку з вказівками, як досягнути цілей Трампа. Будь-якому персоналу, який ігноруватиме накази адміністрації, погрожують “дисциплінарними стягненнями”.

У новій записці, надісланій співробітникам агентства вчора, йдеться, що нове керівництво визначило кілька дій в USAID, які, як видається, “були спрямовані на обхід указів президента та мандату американського народу”.

“Унаслідок ми відправили низку співробітників USAID в адміністративну відпустку з повною оплатою праці та пільгами до подальшого повідомлення, поки ми не завершимо аналіз цих дій”, ‒ йдеться у записці.

Джерела повідомили Reuters, що йдеться про 57-60 осіб. Зокрема, у відпусту відправили кадрових співробітників керівних посад майже всіх бюро USAID у Вашингтоні, які займають посади у сфері енергетичної безпеки, безпеки водопостачання, освіти дітей та цифрових технологій. У списку також були співробітники Офісу генерального юрисконсульта агентства.

“Люди називають це понеділковою пообідньою різаниною”, ‒ сказав Франсіско Бенкосме, який до початку cічня був керівником у справах USAID щодо Китаю.

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  • Дії адміністрації загрожують мільярдам доларів життєво необхідної допомоги від найбільшого донора в світі. У 2023 фінансовому році США виділили 72 мільярди доларів допомоги і надали 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.
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