NYT: Білий дім наказав призупинити всі федеральні програми позик та грантів

У Білому домі вважають “марною тратою доларів платників податків” підтримку програм, які просувають, зокрема, ідеї марксистської справедливості та трансгендерності.

Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання грантів, позик та іншої федеральної фінансової допомоги, згідно з меморандумом, надісланим урядовим установам у понеділок, що потенційно паралізує величезну кількість програм і сіє плутанину та тривогу серед груп, які залежать від них, пише The New York Times.

Директива вплине на фонди, які стосуються американської економіки: сотні мільярдів доларів у вигляді грантів державним і місцевим керівництвам. Допомога при надзвичайних ситуаціях. Фінансування освіти та транспорту. Кредити малим підприємствам.

Видання зазначає, що двосторінковий меморандум від Метью Дж. Ваета (Matthew J. Vaeth), виконувача обов’язків директора Адміністративно-бюджетного офісу, залишив незрозумілим зміст цієї зупинки та багато іншого.

Серед невизначених питань було те, чи має президент Трамп повноваження в односторонньому порядку призупинити використання коштів, виділених Конгресом. Сенатор із Нью-Йорка Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті, заявив, що меморандум «відверто порушує закон».

«Конгрес схвалив ці інвестиції, і вони не є необов’язковими, вони є законом», — сказав Шумер, додавши, що «Дональд Трамп повинен наказати своїй адміністрації негайно змінити курс, а гроші платників податків мають бути розподілені між людьми».

У своїй доповідній записці Вает наказав федеральним агентствам «тимчасово призупинити всі дії, пов’язані із зобов’язаннями або виплатою всієї федеральної фінансової допомоги», а також будь-які інші програми, які включали «DEI (принцип “Різноманітність, справедливість та інклюзивність”), гендерну “woke”-ідеологію та Зелений новий курс».

Метью Дж. Вает повідомив, що зупинка, яка має набути чинності у вівторок, триватиме щонайменше до середини лютого. Він заявив, що агентства повинні надати детальний звіт про зазначені програми до 10 лютого. Також Вает додав, що зупинка була потрібна, щоб забезпечити відповідність федеральних програм політичним пріоритетам Трампа.

«Використання федеральних ресурсів для просування марксистської справедливості, трансгендерності та політики соціальної інженерії Нового зеленого курсу є марною тратою доларів платників податків, яка не покращує повсякденне життя тих, кого ми обслуговуємо», — сказав Вает.