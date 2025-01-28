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Пентагон вивільнив додаткові кошти на винищувачі F-35 через прогрес у модернізації літаків

Пентагон затримував близько 5 мільйонів доларів за літак для 106 із 110 літаків F-35, які Lockheed Martin поставив минулого року.

Пентагон вивільнив додаткові кошти на винищувачі F-35 через прогрес у модернізації літаків
Фото: EPA/UPG

Пентагон зменшує кошти, утримані від компанії Lockheed Martin, для винищувачів F-35, на 1,2 мільйона доларів за літак, пише Bloomberg.

Видання додає, що підрядник працює над перевіркою та встановленням останньої версії найпотужнішого обладнання та програмного забезпечення винищувача.

Пентагон затримував близько 5 мільйонів доларів за літак для 106 із 110 літаків F-35, які Lockheed поставив минулого року.

Офіс F-35 Міністерства оборони США повідомив, що компанія “досягнула прогресу в розробці та перевірці пакета апаратного та програмного забезпечення TR3”, тому вона “задовольнила критерії щодо зменшення початкового утримання приблизно на 1,2 мільйона доларів США для кожного літака”.

Невідомо скільки раніше утриманих коштів виплатили та чи є це майбутні виплати.

“Декларація Пентагону про поступовий прогрес є хорошою новиною для найдорожчої у світі програми придбання зброї вартістю 485 мільярдів доларів”, ‒ зазначає Bloomberg.

У грудні програму F-35 висміяв Ілон Маск ‒ американський мільярдер і радник президента США Дональда Трампа. “Деякі ідіоти все ще будують пілотовані винищувачі, такі як F-35, в епоху дронів”, ‒ сказав він.

Колишній Міністр Повітряних сил США Френк Кендалл захистив літак. “F-35 не піде, оскільки це сучасна система, яка постійно вдосконалюється”, ‒ сказав Кендалл.

Першим свідченням того, що слова Маска мають ефект, стане президентський оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, якщо він рекомендуватиме суттєві скорочення цілі Пентагону щодо продовження розширення парку F-35.

За даними Агентства з управління оборонними контрактами, торік Lockheed досягнуло мети у 110 реактивних літаків. З них 106 ще не оснастили остаточною версією TR3, яка запізнюється більше ніж на рік і перевищує бюджет. Решта чотири оснащені актуальними програмним забезпеченням і використовуватимуться для навчання. 

Законопроєкт про оборонну політику вартістю 884 мільярди доларів, який прийняв Конгрес і підписав президент Джо Байденом, дозволяє виробництво всіх 68 F-35, які вимагає Пентагон, у поточному фінансовому році, але забороняє приймати 20 з них, доки міністр оборони не представить план усунення проблем з розробкою.

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