Reuters: Китай будує величезний дослідницький центр термоядерного синтезу

Китай, ймовірно, будує великий дослідницький центр термоядерного синтезу в південно-західному місті Мяньян, який може допомогти в розробці ядерної зброї.

Про це пише Reuters з посиланням на інформацію аналітиків.

На супутникових знімках видно чотири віддалених "рукави", в яких будуть розміщені лазерні відсіки, і центральний експериментальний відсік, в якому міститиметься камера-мішень, що містить ізотопи водню, які потужні лазери будуть з'єднувати разом, виробляючи енергію.

Цей центр нагадує схему Національного запального комплексу (NIF) у Північній Кароліні, США, який у 2022 році генерував більше енергії в результаті реакції термоядерного синтезу, ніж лазери, які закачували в мішень — "наукова беззбитковість".

За оцінками аналітиків, експериментальний відсік на китайському об’єкті приблизно на 50% більший, ніж у NIF, який зараз є найбільшим у світі.

"Будь-яка країна, що має об'єкт типу NIF, може і, ймовірно, буде підвищувати свою впевненість і вдосконалювати існуючі зразки зброї, а також сприяти розробці майбутніх зразків бомб без випробування самої зброї", — зазначив аналітик з ядерної політики Вільям Альберк.

У Міноборони Китаю не відповіли на запитання агенства.

Термоядерний синтез на основі лазерного випромінювання — технологія, яка використовує потужні лазери для ініціювання злиття атомних ядер. Основний принцип полягає в тому, що лазери фокусують енергію на крихітну капсулу, заповнену ізотопами водню, такими як дейтерій і тритій.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який підписали Китай і Сполучені Штати, забороняє ядерні вибухи в будь-якому середовищі. Країнам дозволено вибухові випробування, які не викликають ядерних реакцій. Також дозволено дослідження лазерного термоядерного синтезу, відомого як термоядерний термоядерний синтез.