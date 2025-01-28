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Глава Центру протидії дезінформації попередив, що DeepSeek є “чудовим інструментом” для збору розвідданих

Андрій Коваленко зауважив, що справжнє питання в тому, хто володіє інструментом штучного інтелекту і яка його кінцева мета.

Глава Центру протидії дезінформації попередив, що DeepSeek є “чудовим інструментом” для збору розвідданих
Фото: EPA/UPG

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що DeepSeek (китайський аналог chatGPT), який зараз набуває шаленої популярності, є “чудовим інструментом” для збору розвідданих. 

Про це він написав у соцмережах. 

“DeepSeek – це чудовий інструмент для збору розвідданих. Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше”, – написав Коваленко. 

Він заважив, що люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як штучний інтелект (ШІ) зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу.

 

Андрій Коваленко зауважив, що справжнє питання в тому, хто володіє інструментом штучного інтелекту і яка його кінцева мета.

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