Глава Центру протидії дезінформації попередив, що DeepSeek є “чудовим інструментом” для збору розвідданих

Андрій Коваленко зауважив, що справжнє питання в тому, хто володіє інструментом штучного інтелекту і яка його кінцева мета.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що DeepSeek (китайський аналог chatGPT), який зараз набуває шаленої популярності, є “чудовим інструментом” для збору розвідданих.

Про це він написав у соцмережах.

“DeepSeek – це чудовий інструмент для збору розвідданих. Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше”, – написав Коваленко.

Він заважив, що люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як штучний інтелект (ШІ) зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу.

Андрій Коваленко зауважив, що справжнє питання в тому, хто володіє інструментом штучного інтелекту і яка його кінцева мета.