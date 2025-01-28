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Сили ППО вночі збили 65 ворожих безпілотників

Ще 28 – локаційно втрачені. Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі.

Сили ППО вночі збили 65 ворожих безпілотників
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 28 січня противник атакував 100-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 65-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник – в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. 

Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях. 

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