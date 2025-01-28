Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Дев'ять транспортних засобів знищені.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено.
Також наслідки атаки фіксують ще в трьох районах області. Там пошкоджені 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі.
Постраждалих серед населення немає.Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
- Росіяни також атакували Черкащину. В Уманському районі внаслідок атаки – масштабні знеструмлення, перебої з водою і теплом.