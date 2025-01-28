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На Київщині уламки збитих дронів пошкодили музей ретроавтомобілів

Попередньо, в ангарі знищені 9 транспортних засобів та 27 – пошкоджені.

На Київщині уламки збитих дронів пошкодили музей ретроавтомобілів
Ліквідація наслідків російського обстрілу
Фото: Київська ОВА

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Дев'ять транспортних засобів знищені.

Про це повідомили у Київській ОВА. 

Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено.

Знищені ретроавтомобілі
Фото: Київська ОВА
Знищені ретроавтомобілі
Знищені ретроавтомобілі
Фото: Київська ОВА
Знищені ретроавтомобілі

Також наслідки атаки фіксують ще в трьох районах області. Там пошкоджені 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі.

Постраждалих серед населення немає.Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Наслідки обстрілу Київщини
Фото: Київська ОВА
Наслідки обстрілу Київщини

  • Росіяни також атакували Черкащину. В Уманському районі внаслідок атаки – масштабні знеструмлення, перебої з водою і теплом.
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