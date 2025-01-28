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Мер Харкова повідомив про влучання та пожежу в місті

За попередніми даними, постраждалих немає. 

Мер Харкова повідомив про влучання та пожежу в місті
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив, що під час повітряної тривоги сталося влучання ворожого засобу ураження, через що виникла масштабна пожежа.

Спершу повідомлялося, що "приліт" зафіксовано у Холодногірському районі, проте згодом мер уточнив, що під ударом опинилося цивільне підприємство у Новобаварському районі. На місце вирушили усі служби.

Згідно з попередніми даними, постраждалих внаслідок влучання немає.

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