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Окупанти планують встановити пам’ятник пропагандистам у Мелітополі

Пам’ятник буде представлений у вигляді бронзової фігури журналіста у бронежилеті з написом “преса”. 

Окупанти планують встановити пам’ятник пропагандистам у Мелітополі
Окупанти планують встановити пам’ятник пропагандистам у Мелітополі
Фото: Центр нацспротиву

На території тимчасово окупованої Запорізької області, у Мелітополі, росіяни планують встановити пам’ятник так званим “журналістам”, а насправді пропагандистам, які працюють на виправдання  злочинів росіян. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що пам’ятник буде представлений у вигляді бронзової фігури журналіста у бронежилеті з написом “преса”. А камера в його руках символізує зброю в “боротьбі за правду”.

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Втім, зазначають в Центрі нацспротиву, російські “журналісти”, насправді, є співучасниками злочинів окупантів, вони приховують воєнні злодіяння російської армії, спотворюють реальність і поширюють брехню про так звану “визвольну місію”.

Також російські пропагандисти виправдовують військові злочини проти українського народу, але мовчать про репресії, депортації та руйнування українських міст.

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