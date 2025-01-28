Окупанти планують встановити пам’ятник пропагандистам у Мелітополі

Пам’ятник буде представлений у вигляді бронзової фігури журналіста у бронежилеті з написом “преса”.

На території тимчасово окупованої Запорізької області, у Мелітополі, росіяни планують встановити пам’ятник так званим “журналістам”, а насправді пропагандистам, які працюють на виправдання злочинів росіян.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що пам’ятник буде представлений у вигляді бронзової фігури журналіста у бронежилеті з написом “преса”. А камера в його руках символізує зброю в “боротьбі за правду”.

Втім, зазначають в Центрі нацспротиву, російські “журналісти”, насправді, є співучасниками злочинів окупантів, вони приховують воєнні злодіяння російської армії, спотворюють реальність і поширюють брехню про так звану “визвольну місію”.

Також російські пропагандисти виправдовують військові злочини проти українського народу, але мовчать про репресії, депортації та руйнування українських міст.