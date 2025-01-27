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Сили оборони: українські війська продовжують утримувати позиції у Великій Новосілці

У населеному пункті тривають бої.

Сили оборони: українські війська продовжують утримувати позиції у Великій Новосілці
Фото: скріншот

Українські війська утримують позиції у межах Великої Новосілки в Донецькій області. Там досі тривають бої.

Про це у телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ". 

"Там продовжуються бої. Українські війська утримують позиції у межах населеного пункту, хоча це скоріше ближче до його краю. І тому коментувати втрату Великої Новосілки я би не став. Бо у нас є таке право – ми не коментуємо те, чого не відбулося, те, що, скажімо так, хотіли б від нас почути інколи вороги", — наголошує Трегубов.

Відповідаючи на запитання, як позначиться окупація Времіївки та інших невеликих сіл біля Великої Новосілки на подальшій оборонній операції, речник пояснив, що доведеться стримувати росіян далі.

"Безумовно, будь-який загальний військовий бій є складним сам по собі. Я не кажу про те, що він легкий. Я кажу про те, що нічого складного для розуміння подальших дій тут немає", — додає він.

Напередодні Сили оборони заявляли, що загрози оточенню українських підрозділів немає у районі селища Велика Новосілка Донецької області немає. З районів, де виникала загроза оточення, наші захисники, використовуючи погодні умови, вийшли.

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