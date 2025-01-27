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Російська армія повторно атакувала школу в Херсоні

Будівлю навчального закладу напередодні атакували з ворожої артилерії.

Російська армія повторно атакувала школу в Херсоні
Фото: Херсонська МВА

Російська армія повторно атакувала будівлю навчального закладу у Дніпровському районі Херсона. 

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

"Російські терористи повторно вдарили по закладу освіти у Дніпровському районі, який вони атакували вихідними. Цього разу ворог застосував безпілотники", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару пошкоджено стіни і вікна двох кабінетів. В одному з приміщень залишився дрон та пластикова пляшка, ймовірно, із запальною сумішшю.

25 січня російські окупанти атакували територію школи у Дніпровському районі Херсона. Зафіксовано пошкодження.

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