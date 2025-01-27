​На Вінниччині дві жінки збирали і поширювали дані про прикордонників і блокпости Сил оборони

На Вінниччині викрито осіб, які збирали та поширювали інформацію про діяльність Збройних Сил та інших військових формувань.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Дві жительки Могилів-Подільської громади створили закриту групу в одній із соцмереж. У цій спільноті, що налічувала майже 9 тисяч учасників, вони систематично публікували фото та відео про діяльність прикордонників та інших військових формувань.

Крім того, вони збирали дані про місця розташування блокпостів на території області.

Під час обшуків у фігуранток вилучили мобільні телефони, планшети, які використовувалися для протиправної діяльності.

Адміністраторкам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Раніше на Вінничині викрили 18-річного палія, який планував диверсію на колії.