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На Вінничині викрили 18-річного палія, який планував диверсію на колії

Також у області затримали ще одного ворожого поплічника, який хотів спалити військові вантажівки. 

На Вінничині викрили 18-річного палія, який планував диверсію на колії
Один із затриманих паліїв
Фото: СБУ

У Вінницькій області затримали ще двох ворожих поплічників, які на замовлення РФ займалися підпалами. Головними "цілями" фігурантів були автомобілі ЗСУ та волонтерських організацій.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора, Нацполіції та СБУ

Зловмисниками виявилося двоє місцевих безробітних віком 18 та 37 років. Вони шукали "легкі гроші" у телеграмі, де згодом потрапили у поле зору російських спецслужб.

Як встановило розслідування, обидва фігуранти діяли порізно.

За даними слідства, 7 січня 2025 року 18-річний юнак підпалив мікроавтобус, який належить ветерану російсько-української війни, а нині волонтеру з міста Хмільник.

Хлопець сам знайшов в телеграмі акаунт, де пропонували 20 тис грн за підпал автомобіля українських військових.Авто підозрюваний знайшов на одній з вулиць Хмільника. 

Спалене авто на Вінничині
Фото: Нацполіція
Спалене авто на Вінничині

Пофарбований в камуфляж мікроавтобус був припаркований біля приватного будинку. Вважаючи, що транспортний засіб належить місцевому територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, хлопець пізно ввечері підпалив його, використовуючи займисту рідину. 

Після підпалу волонтерського авто зловмисник мав здійснити серію диверсій на об’єктах Укрзалізниці. Але правоохоронці зірвали плани ворога.

Інший фігурант отримав вказівку на підпал військових вантажівок типу "Урал" і "КрАЗ".

Зловмисник підготувався до вчинення злочину, але СБУ і Нацполіція спрацювали на випередження і затримали його, коли той збирався підпалити авто. 

Один із затриманих паліїв
Фото: СБУ
Один із затриманих паліїв

За викритими фактами обом затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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