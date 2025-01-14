У Біличанському лісі намагаються звести висотки. Яка позиція Міндовкілля?

Зранку 13 січня через територію нацпарку «Голосіївський» до дитячого табору «Святошин» заїхала техніка забудовника. Біличанський ліс , який входить до території нацпарку, захищений найвищим природоохоронним статусом завдяки президентському указу з 2014 року.

Але в середині лісу є територія дитячого табору “Святошин”, яка у національний парк не увійшла. Територію цього табору площею близько 8 гектарів, яка перебувала на балансі Фонду держмайна, продали на аукціоні за мінімальну вартість 40 млн гривень ТОВ «Блек Рок 2020». Це був єдиний учасник і переможець аукціону, основна діяльність якого – будівництво будівель. Товариство зареєстрували на Херсонщині менше, ніж за рік до торгів.

Фото: ZeFt Закинутий дитячий табір «Святошин» у Біличанському лісі

Одноповерховий дитячий табір не має такого впливу на екологію, як висотки, які передбачають значну кількість мешканців, підведення дороги та розвиток інфраструктури.

Громадська ініціатива «Голка» раніше писала про те, що наприкінці роботи уряду Гройсмана Мінрегіон затвердив нові державно-будівельні норми, які дали можливість будувати житло на землях рекреації й не будувати школи, садки, дитмайданчики. Вони чинні й дотепер і так і не змінилися за жодного нового міністра.

Більше того, парламент свого часу підтримав правку колишнього голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Миколи Сольського, яка дозволила на землях рекреації будувати житлові будинки. Так, у Святошинському районі на території туристичного комплексу «Пролісок» будують по суті висотки під виглядом апартготелів. Але ситуація з табором «Святошин» кардинально інша. Він розташований всередині лісу, який має найвищий охоронний статус нацпарку.

Табір «Святошин» розташований всередині нацпарку біля водойми

Працівник нацпарку “Голосіївський” Олександр Соколенко, який був зранку на місці, коли приїхали представники забудовника, зазначає:

«Будь-яка будівельна техніка, навіть автотранспорт, не може їздити територією нацпарку. Про це йдеться у положеннях НПП “Голосіївський”. Ми так і не побачили документів, хоча представники забудовника пробували тут щось робити неодноразово. Але що б вони там не показували – проїхати технікою вони сюди не мають права. Тому ми склали протокол».

Уривок з Положення про нацпарк «Голосіївський»

Соколенко також акцентує увагу на тому, що парламент ухвалив у другому читанні проєкт 11024, який вносить зміни до закону “Про природно-заповідний фонд України”. І там йдеться про те, що автотранспорт не може заїздити на територію природно-заповідного фонду – так звана заборона на “джипінг” у нацпарку. Коли президент підпише цей документ, то по суті те, що зараз прописане у положеннях нацпарку “Голосіївський”, стане законодавчою нормою.

Разом з тим варто зазначити, що у цій законодавчій ініціативі є й серйозні ризики, на яких наголошують: владі надається право змінити охоронні зони територій та природно-заповідного фонду на місцевому та загальнодержавному рівні (зміни до статті 53 закону “Про природно-заповідний фонд”).

В історії з дитячим табором «Святошин» представники забудовника не надали жодних документів, які б дали право заїхати машинами на територію нацпарку чи вчиняти якісь дії. Після приїзду правоохоронців машини просто поїхали з лісу. На місце події також приїхали журналісти.

Знімальна група каналу «Еспресо» питає про те, що відбулося у представника нацпарку «Голосіївський»

Представник департаменту благоустрою КМДА Костянтин Чірін розповідає, що забудовник отримав припис ще на минулому тижні:

“Це було в четвер. У них тепер є три робочих дні, аби надати нам документи. У п’ятницю привезли документ – це договір купівлі-продажу. Це те, що ми зараз отримали. Інших документів нема”.

У Міністерстві екології громадській ініціативі “Голка” прокоментували, що стежать за ситуацією:

“За інформацією адміністрації нацпарку “Голосіївський”, до табору "Святошин" веде асфальтована дорога, яка проходить через територію природно-заповідного фонду і була закрита. Однак, за розпорядженням Київської міської військової адміністрації, доступ до дороги відкрили для забезпечення проїзду спеціальних служб до табору, оскільки на його території проживають громадяни, які потребують спеціальної меддопомоги.

У зв’язку з початком будівельних робіт на території табору співробітники Парку викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції. У результаті виявлених порушень під час будівництва було відкрито кримінальне провадження, яке наразі розслідується правоохоронними органами. Ситуація навколо цієї ділянки, розташованої поблизу нацпарку “Голосіївський”, перебуває під постійною увагою Міндовкілля та адміністрації нацпарку”.

Нагадаємо, 2008 року депутати Коцюбинської селищної ради роздали ділянки у столичному лісі самі собі та родичам. Прокуратура скасувала більшість актів права власності на землю і продовжує судитися з тими власниками, хто має ще дійсні акти права власності на землю.

У 2014 році був підписаний президентський указ, який надав лісу найвищий природоохоронний статус національного парку. У 2021 році межу нацпарку позначили на кадастровій карті.

У 2021 році Київська облрада затвердила нову схему Київщини, якою захопила частину міста Києва. Згодом депутати облради намагалися змінити це рішення. Тоді забракло голосів – їх не дали депутати “Слуги народу”, пов’язані з Олександром Дубінським, якого судять за державну зраду. Згодом на підставі рішення облради Бучанська райрада теж ухвалила рішення, де по суті окреслені нові межі селища Коцюбинське за рахунок столичного лісу. Київ подав до суду, щоб скасувати ці рішення в судовому порядку.

У 2024 році Верховний Суд у своєму рішенні зазначив, що це територія міста Києва. За рік до цього Київська область вирішила розпочали боротьбу за трасу від Новобіличів до Ірпеня (P-30). Міністерство юстиції скасувало право власності Києва на цю землю після звернення голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. Влада столиці подала позов до суду і виграла в апеляції.