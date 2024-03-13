Біличанський ліс остаточно повернули громаді Києва, - Кличко

Верховний Суд залишив у силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, якою громаді Києва було повернуто 3 тисячі гектарів Біличанського лісу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Юристи департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, які діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради. Ним передбачалось неправомірне збільшення сел. Коцюбинського за рахунок території столиці, а саме Біличанського лісу, який є частиною Національного природного парку "Голосіївський", - написав Кличко в Telegram.

Кличко нагадав, що 2021 року смт Коцюбинське незаконно розширило свої території за рахунок Біличанського лісу.

"Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах", - зазначив він.