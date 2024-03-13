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Біличанський ліс остаточно повернули громаді Києва, - Кличко

Територію намагалась забрати Бучанська районна рада для подальшої забудови.

Біличанський ліс остаточно повернули громаді Києва, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко
Фото: пресслужба

Верховний Суд залишив у силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, якою громаді Києва було повернуто 3 тисячі гектарів Біличанського лісу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Юристи департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, які діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради. Ним передбачалось неправомірне збільшення сел. Коцюбинського за рахунок території столиці, а саме Біличанського лісу, який є частиною Національного природного парку "Голосіївський", - написав Кличко в Telegram.

Кличко нагадав, що 2021 року смт Коцюбинське незаконно розширило свої території за рахунок Біличанського лісу.

"Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах", - зазначив він.

  • Боротьба за Біличанський ліс триває з 2008 року. На думку депутатів селищної ради Коцюбинського, ліс входить до меж цього населеного пункту. Селищна рада дозволила вирубку дерев і передала частину лісу приватним структурам під забудову. Проте влада Києва вважає, що ліс входить до меж столиці. Вона домоглася судового рішення про повернення Біличанського лісу у власність Києва.
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